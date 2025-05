𝐀𝐠𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐨, 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐚𝐫𝐢, 𝐌𝐢𝐜𝐜𝐢𝐜𝐡𝐞̀: “𝐎𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐈𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨”

Condividi

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato lโ€™adeguamento delle tariffe TARI. Lโ€™aumento, per unโ€™utenza media di circa 120/130 mq, andrร da 1 a 2 euro mensili.

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichรจ, ringrazia il Presidente del Consiglio comunale e i consiglieri presenti in aula per lโ€™atto di responsabilitร dimostrato, approvando un adeguamento non piรน rinviabile e necessario nel rispetto della legge.

E spiega: โ€œLโ€™aumento delle tariffe รจ, infatti, dovuto ๐ž๐ฌ๐œ๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ฏ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž agli aggiornamenti ISTAT degli anni 2021, 2022 e 2023, che per normativa devono essere riconosciuti alle imprese che gestiscono il servizio di nettezza urbana. Si tratta dunque di un obbligo previsto dalla legge e non frutto di decisioni discrezionali dellโ€™Amministrazione comunale che โ€“ รจ doveroso precisare – fino ad oggi non ha mai aumentato la tariffa TARI. I maggiori servizi richiesti sono stati compensati col servizio stesso. Gli aumenti sono stati inoltre determinati anche dallโ€™aumento dei costi di conferimento nelle varie piattaforme che, avendo aumentato le tariffe di smaltimento dei rifiuti, hanno contribuito a un ulteriore incremento complessivo.โ€

Miccichรจ rilancia un accorato appello alla cittadinanza a continuare a differenziare in maniera corretta, perchรฉ ciรฒ contribuisce concretamente al contenimento dei costi e al miglioramento della qualitร del servizio.

E conclude: โ€œProseguiremo lโ€™attivitร di vigilanza e controllo tramite gli organi preposti e le fototrappole contro lโ€™abbandono indiscriminato dei rifiuti, non trascurando la lotta agli evasori.โ€